Власти Самары изымут два участка на улицах Комсомольская и Самарская

Сейчас идет подготовка проектов соглашений с собственниками
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Власти Самары планируют изъять два участка, расположенных в историческом центре города. Площадки находятся находятся на улицах Самарская и Комсомольская. Информация размещена официальном сайте городской администрации.
Согласно документации, один из участков находится на улице Комсомольской, 54. Помимо земли, под муниципальные нужды будет изъята расположенная в доме квартира.
Аналогичная ситуация сложилась на другой площадке – на улице Самарская, 21. Власти изымут участок и три квартиры.
В настоящий момент идет подготовка проектов соглашений с собственниками об изъятии недвижимости. В случае несогласия мэрия обратится в суд.
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