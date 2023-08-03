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НовостиОбщество3 августа 2023 11:45

Власти Самары изымут два участка на улицах Комсомольская и Самарская

В историческом центре города изымут две площадки для муниципальных нужд
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Сейчас идет подготовка проектов соглашений с собственниками

Сейчас идет подготовка проектов соглашений с собственниками

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары планируют изъять два участка, расположенных в историческом центре города. Площадки находятся находятся на улицах Самарская и Комсомольская. Информация размещена официальном сайте городской администрации.

Согласно документации, один из участков находится на улице Комсомольской, 54. Помимо земли, под муниципальные нужды будет изъята расположенная в доме квартира.

Аналогичная ситуация сложилась на другой площадке – на улице Самарская, 21. Власти изымут участок и три квартиры.

В настоящий момент идет подготовка проектов соглашений с собственниками об изъятии недвижимости. В случае несогласия мэрия обратится в суд.

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