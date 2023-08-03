Власти Самары изымут два участка на улицах Комсомольская и Самарская

Сейчас идет подготовка проектов соглашений с собственниками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары планируют изъять два участка, расположенных в историческом центре города. Площадки находятся находятся на улицах Самарская и Комсомольская. Информация размещена официальном сайте городской администрации.

Согласно документации, один из участков находится на улице Комсомольской, 54. Помимо земли, под муниципальные нужды будет изъята расположенная в доме квартира.

Аналогичная ситуация сложилась на другой площадке – на улице Самарская, 21. Власти изымут участок и три квартиры.

В настоящий момент идет подготовка проектов соглашений с собственниками об изъятии недвижимости. В случае несогласия мэрия обратится в суд.

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