Сильная гроза ожидается в Самарской области 3 августа 2023 года

Объявлен желтый уровень опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 3 августа 2023 года, в Самарской области ожидаются погодные перемены. На смену жаре придут грозы. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

–В ближайшие 1-2 часа местами по области ожидается гроза с сохранением до конца дня и вечером. Объявлен желтый уровень опасности, – информируют синоптики.

Согласно прогнозу, вместе с грозой возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит +27, +32 градуса. Порывы западного ветра достигнут 5-10 метров в секунду.

Отметим, что в последующие дни в Самарской области осадков не ожидается. Погода будет малооблачной и жаркой – воздух прогреется до +28, +33 градусов. Характер погоды сохранится вплоть до следующей недели.

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