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НовостиОбщество3 августа 2023 11:53

В Самаре разработали курс по онконастороженности для врачей

Самарский врачей первичного звена обучат ранней диагностики онкозаболеваний
Алена ПРОВКИНА
Врачи смогут пройти цикл

Врачи смогут пройти цикл

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в рамках медицинского образования разработали обучающий цикл «Раняя диагностика онколозаболеваний». В областной столице врачей обучат онконастороженности.

По данным пресс-службы СамГМУ ежегодно в регионе выявляют более 14 тысяч новых случаев злокачественных образований. Однако онкобольных в регионе больше. В Университете за последние десятилетия достигли большого прогресса в лечении злокачественных новообразований. В регионе разрабатывают методы диагностики и лечения, направленных на увеличение выживаемости больных.

Цикл для врачей предназначен для сотрудников первичного звена. В программе цикла – лекции по структуре и организации онкологической службы.