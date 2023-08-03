В Самаре разработали курс по онконастороженности для врачей

Врачи смогут пройти цикл
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре в рамках медицинского образования разработали обучающий цикл «Раняя диагностика онколозаболеваний». В областной столице врачей обучат онконастороженности.
По данным пресс-службы СамГМУ ежегодно в регионе выявляют более 14 тысяч новых случаев злокачественных образований. Однако онкобольных в регионе больше. В Университете за последние десятилетия достигли большого прогресса в лечении злокачественных новообразований. В регионе разрабатывают методы диагностики и лечения, направленных на увеличение выживаемости больных.
Цикл для врачей предназначен для сотрудников первичного звена. В программе цикла – лекции по структуре и организации онкологической службы.