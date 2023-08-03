Юные спортсмены из Самарской области вошли в десятку лучших футболистов России

Сергиевские спортсмены уже не первый раз показывают успешный результат на всероссийских соревнованиях. Фото: «Единая Россия» Самарской области

Команда футбольного клуба «Сергиевск» Сергиевского района Самарской области вошли в финал IV этап всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч», который проходил в Республике Башкортостан.

Всего в финале играли 16 команд из 89 субъектов РФ. Юные спортсмены 11 и 12 лет из Самарского области оказались в десятке лучших футболистов России. Сейчас футболисты представляют регион на финале «Кожаного мяча» в Ессентуках. Отмечается, что отличный результат является закономерным итогом большой работы.

Сергиевские спортсмены уже не первый раз показывают успешный результат на всероссийских соревнованиях. Депутат «Единой Россия» Самарской губернской думы Михаил Смирнов помогает команде второй год подряд достойно заявить о себе.

— Активно поддерживаю развитие детского и юношеского спорта. Занятия спортом учат дисциплинированности, умению работать в команде, добиваться поставленных целей. Все это пригодится в жизни. Рад, что ребята показывают отличные результаты и желаю им новых побед, — сказал Михаил Смирнов.

Помимо этого, при поддержке местного отделения партии «Единой России» на территории региона регулярно организуются футбольные мастер-классы с участием ветеранов –легендарных игроков «Крыльев Советов».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.