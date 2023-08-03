«Акрон» взял в аренду вратаря «Родины» Дэвида Сангаре

Сангаре родился в Мали, но в детстве переехал в Россию. Фото: с сайта ФК «Акрон» (Тольятти).

Тольяттинский «Акрон» арендовал у московской «Родины» 22-летнего вратаря Дэвида Сангаре. Об этом сообщает пресс-служба красно-черных.

- 22-летний голкипер московской «Родины» будет защищать цвета нашей команды до конца сезона 2023/24, арендное соглашение предусматривает право выкупа игрока, - уточнили в «Акроне».

Сангаре родился в Мали, в детстве переехал в Волгоград, где и начал заниматься футболом. В 14 лет вратарь перебрался в академию московского «Динамо». В составе молодежных команд бело-голубых Сангаре провел пять сезонов, а прошлым летом подписал контракт с «Родиной». В сезоне 2022/2023 вратарь провел в Первой лиге 13 матчей.