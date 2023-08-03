Более 10 тысяч абитуриентов подали заявления в Самарский университет им. Королева

В новом учебном году в вузе предусмотрено 3 128 бюджетных мест / Фото: Самарский университет

Завершается приемная кампания-2023 в вузы. К примеру, только в Самарский университет имени академика С.П. Королева поступили заявления от 10 542 абитуриентов. 50% из них – молодые люди, 50% - девушки.

По данным вуза, в новом учебном году предусмотрено 3 128 бюджетных мест: 1 931 на бакалавриат, 447 – на специалитет и 750 – на магистратуру. Всего в вузе представлено 209 образовательных программ. Абитуриенты в основном отдают приоритет таким направлениям, как IT, юриспруденция, история, лингвистика, филология, реклама и связи с общественностью, международные отношения. Примечательно, что заявления в Самарский университет поданы из 88 регионов и 10 стран. Причем на другие регионы приходится 30% от всех заявлений.

Следующие важные этапы, которые ожидают абитуриентов: 3 августа – завершение приема оригиналов на бакалавриат и специалитет; 9 августа – зачисление на бюджет тех, кто успешно прошел вступительные испытания и подал все необходимые документы.

Те же абитуриенты, кто поступает на контрактную форму обучения, могут подать оригиналы документов до 23 августа. Основной этап зачисления для них наступит 25 августа.

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