Глава Самары проверила процесс капитального ремонта памятника воинам-самарцам

Специалисты ведут демонтажные работы. Фото: мэрия

Глава Самары Елена Лапушкина проверила процесс капитального ремонта памятника воинам-самарцам, погибшим в локальных войнах. Комплекс находится на Площади Памяти в Октябрьском районе.

По информации городской администрации, мемориал установили в 2001 году в память о горожанах, которые погибли в ходе боевых действий. Основная задача специалистов – сохранить первоначальный вид памятника, как он был задуман авторами проекта.

В рамках капитального ремонта предусмотрели очистку скульптур в виде свечей и памятных плит из мрамора, замену облицовочных элементов. В настоящее время ведут демонтажные работы.