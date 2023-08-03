Жителям Самары рассказали, как правильно выбрасывать арбузы

Овощи и фрукты, выброшенные в накопители, на жаре быстро гниют и выделяют влагу Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Есть много советов, как выбрать вкусный и спелый арбуз, а вот как их правильно выкидывать, рассказывают мало. А ведь это очень животрепещущий вопрос. Выброшенные летом овощи и фрукты нередко становятся причинами гниющего запаха и неприятной лишней влаги. А при погрузке в мусоровоз жидкости от отходов часто проливаются. Компания «ЭкоСтройресурс» поделилась советами, как правильно утилизировать мусор от бахчевых культур.

– Старайтесь не выбрасывать мякоть от арбузов и дынь в мусорные баки. Если все-таки появляется такая необходимость, то лишнюю влагу можно заранее слить. Попробуйте в жару отказаться от мусоропровода в доме. Используйте уличные контейнеры, чтобы неприятный запах не попадал в квартиры. Владельцы частных домов могут утилизировать отходы с помощью компостных ям, – рекомендует мусорный регоператор.

Также в последнее время популярными становятся диспоузеры и компостеры, которые позволяют перерабатывать органику и в городских квартирах.

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