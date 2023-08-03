В Самаре мужчина упал с высотки в ЖК «Рассвет»

Мужчина упал с высотки. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре местные жители поделились кадрами разбившегося горожанина. По словам очевидцев, пострадавший упал с 22 этажа и долгое время пролежал на улице.

- Упал примерно в 12 часов 3 августа 2023 года и до сих пор лежит. Каникулы, дети все на улице гуляют. Могут увидеть эту жуть, - отмечают в социальных сетях местные жители.

Помимо этого, очевидцы сообщают, что рядом с мужчиной лежал разбитый магнитофон. О причинах падения горожанина пока неизвестно. Редакция «КП-Самара» обратилась к правоохранителям за получением информации. Подробности уточняются.