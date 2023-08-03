Сбербанк во II квартале увеличил кредитный портфель до 35 трлн рублей

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Сбербанк во втором квартале выдал свыше 6,6 трлн рублей кредитов, показав прирост портфеля по МСФО на 7%. Таким образом, он увеличил кредитный портфель до 35 трлн рублей.

Розничный кредитный портфель на конец июня составил 13,9 трлн рублей, увеличившись на 7,3% за квартал и на 12,1% с начала года. Доходность розничных кредитов выросла на 0,3 п.п. за квартал - до 12%.

Ипотечный портфель вырос на 8,1% во втором квартале и на 13,2% с начала года, превысив 8,5 трлн рублей. Доля на рынке ипотеки выросла на 0,6 п.п. за квартал, до 54,9%. В апреле-июне банк выдал 324,2 тыс. жилищных кредитов на 1 трлн рублей, что в 4,9 раза больше относительно аналогичного периода прошлого года.

Портфель потребительских кредитов вырос на 5,3% во втором квартале и на 8,1% с начала года, до 3,8 трлн рублей. Доля на рынке потребительского кредитования выросла на 0,6 п.п. и составила 38,6%. За второй квартал 2023 года выдано более 900 млрд рублей потребительских кредитов.

По данным банка, одним из драйверов роста розничного кредитования остаются кредитные карты. Портфель по ним прибавил 6,8% за квартал и 14% с начала года, составив 1,3 трлн рублей. Доля на рынке кредитных карт выросла до 48,3%.

Корпоративный кредитный портфель вырос на 6,7% за квартал (+5,3% без учета валютной переоценки) и на 11,6% с начала года (+8,6% без учета валютной переоценки) и составил 20,8 трлн рублей. Во втором квартале 2023 года выдано 4,6 трлн корпоративных кредитов.

Банк указывает, что качество кредитного портфеля остается на стабильном уровне по всем основным сегментам. Доля кредитов 3-й стадии, включая изначально обесцененные, выросла за квартал до 3,9% с 3,8%. Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам составило 138,4%.