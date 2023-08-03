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НовостиОбщество3 августа 2023 14:01

В Самарской области работодатель не выплатил охраннику зарплату

Правоохранители восстановили трудовые права самарского охранника
Алена ПРОВКИНА
Суд удовлетворил требования прокурора

Суд удовлетворил требования прокурора

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области правоохранители восстановили трудовые права охранника. Мужчина не получал заработную плату.

По информации прокуратуры Самарской области, сотрудники ведомства выявили факт нарушения трудовых прав работника организации. Мужчине также не выплатили заработную плату в размере 35 тысяч рублей. Правоохранители обратились в суд с требованием об установлении трудовых отношений и взыскании заработной платы.

Сызранский городской суд удовлетворил требования в полном объеме. Права мужчины восстановили.