В Самарской области работодатель не выплатил охраннику зарплату

Суд удовлетворил требования прокурора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области правоохранители восстановили трудовые права охранника. Мужчина не получал заработную плату.

По информации прокуратуры Самарской области, сотрудники ведомства выявили факт нарушения трудовых прав работника организации. Мужчине также не выплатили заработную плату в размере 35 тысяч рублей. Правоохранители обратились в суд с требованием об установлении трудовых отношений и взыскании заработной платы.

Сызранский городской суд удовлетворил требования в полном объеме. Права мужчины восстановили.