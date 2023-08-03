Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2023 14:43

В Самаре заработала стратегическая сессия по созданию мужвузовского кампуса

Сессия начала работу на площадке СКК Дворец спорта
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
В Самаре прошла стратегическая сессия

В Самаре прошла стратегическая сессия

В Самаре открылась стратегическая сессия по созданию международного межвузовского кампуса. Участниками мероприятия стали представители федеральных министерств, правительства региона, бизнеса, вузов и институтов развития.

К стратегической сессии подключились более 350 человек. За два дня им предстоит определить модель управления кампусов, профиль и направления его специализации, а также актуализировать дальнейшие шаги по реализации проекта.

- Наш регион имеет все основания для реализации такого значимого в масштабах страны проекта. Самарская область – мощный научно-образовательный центр. Основу системы высшего образования составляют 25 вузов и филиалов, из них 12 – крупных государственных вузов. Около 100 тысяч студентов, более 5,5 тысяч преподавателей генерируют прогрессивные методики и технологии, - отметил председатель Самарской Губернской Думы, председатель Совета ректоров вузов, академик РАН Геннадий Котельников.

Соглашение о строительстве кампуса на 5000 мест подписали региональное правительство и ООО «ПроКампус№1». Кампус поможет привлечь и удержать в регионе способных молодых людей. В нем организуют образовательный процесс и проведение исследований.