Система против фрода: число жертв телефонных мошенников снижается

Телефонные мошенники получают достойный отпор со стороны специалистов по киберугрозам. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Телефонных мошенников, к сожалению, меньше не становится. Однако специалисты по борьбе с киберугрозами постоянно совершенствуют защиту и добиваются успехов. Верификация номера входящего звонка и подключение к внедряемой Роскомнадзором «Единой платформе верификации вызовов» снижает число жертв телефонных мошенников благодаря разработанной билайном «Антифрод системе». 26 операторов пользуются облачной верификацией вызовов этого разработчика, и еще более 100 операторов находятся в стадии подключения.

О продуктивности системы говорит тот факт, что количество абонентов оператора-разработчика, попавших под влияние телефонных мошенников с разной степенью материального ущерба, снизилось по сравнению с предыдущим годом на 26%.

В среднем мошенническая атака на абонента длится порядка трех минут. За это время мошенник предпринимает около пяти попыток дозвониться до потенциальной жертвы. А недавно была зафиксирована самая долгая атаку за все время наблюдений: мошенник пытался дозвониться до абонента в течение почти трех часов и за это время совершил 1430 попыток вызовов. Все попытки были заблокированы, и абонент даже не узнал, что ему пытался дозвониться мошенник.

- Мы существенно расширили классический подход в части противодействия телефонному мошенничеству. И если ранее мы сосредотачивали усилия на выявлении звонка с подмененным номером, то теперь сфокусировали алгоритмы на выявление абонентов, находящихся под влиянием телефонных мошенников. Это позволяет не только заблокировать «токсичные» звонки, но и выстроить коммуникацию с абонентом для повышения его бдительности во время мошеннической атаки. Кроме того, открывает возможность развивать комплексную защиту абонента на стороне оператора во всех каналах коммуникации и на стороне банков при обслуживании. Основной нашей задачей является защита абонента от финансовых потерь и сведение количества жертв мошенничества к нулю, - отметил директор по управлению уровнем фрода ПАО «ВымпелКом» Петр Алферов.