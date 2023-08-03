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НовостиОбщество3 августа 2023 16:07

В Самаре водителя катера, перерубившего ноги маленькой девочки, отправили под арест

Самарца, виновного в травмировании ребенка, отправят под арест
Алена ПРОВКИНА
Мужчину отправили под арест

Мужчину отправили под арест

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области о страшной трагедии, в которой пострадала 12-летняя девочка, стало известно 30 июня 2023 года. Ей перерубило ноги винтом катера.

Происшествие случилось на реке Сок в Самарской области в районе села Малая Царевщина. Водитель катера перерубил ноги девочке-подростку. Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 60-летний житель Самары. Согласно данным Центрального МСУТ СК России, теперь мужчине избрали меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Задержанного заключили под стражу. Однако суд отправил его под домашний арест.