В Самаре водителя катера, перерубившего ноги маленькой девочки, отправили под арест

Мужчину отправили под арест Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области о страшной трагедии, в которой пострадала 12-летняя девочка, стало известно 30 июня 2023 года. Ей перерубило ноги винтом катера.

Происшествие случилось на реке Сок в Самарской области в районе села Малая Царевщина. Водитель катера перерубил ноги девочке-подростку. Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 60-летний житель Самары. Согласно данным Центрального МСУТ СК России, теперь мужчине избрали меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Задержанного заключили под стражу. Однако суд отправил его под домашний арест.