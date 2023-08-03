В полиции рассказали о задержании заместителя министра здравоохранения Самарской области

Оперативные мероприятия проводят в рамках уголовного дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в четверг, 3 августа 2023 года, стало известно о задержании министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна. Также правоохранители проводят оперативные мероприятия в отношении замминистра здравоохранения Асланбека Майрамукаева.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, мероприятия проводят в рамках уголовного дела, ранее возбужденного в отношении заместителя главврача одного из медучреждений региона. Его подозревают в хищении бюджетных средств при заключении договора поставки оборудования.

Сотрудники правопорядка проводят следственные действия. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.