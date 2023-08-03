В Самарской области над крышей торгового центра «Олимп» поднялся густой столб дыма

Пожар потушили. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В городе Сызрань Самарской области произошло серьезное возгорание в торговом центре. Открытого горения не наблюдалось.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о происшествии поступило в 18:21. Очевидцы сообщили о горении кровли торгового центра «Олимп» на улице Урицкого. Пожарно-спасательные подразделения привлекли по рангу – «1 БИС». Возгорание ликвидировали в 18:50.

Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Эвакуировали 4 человек. Открытого горения не наблюдалось. Для тушения привлекли 66 человек и 22 единиц техники.