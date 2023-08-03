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НовостиПроисшествия3 августа 2023 17:59

В Самаре адвокат и ее супруг понесут ответственность за взятки

Злоумышленники передали должностным лицам 600 тысяч рублей
Алена ПРОВКИНА
Подозреваемые понесут ответственность

Подозреваемые понесут ответственность

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Советском районе Самары местные жители предстанут перед судом. Они обвиняются во взяточничестве.

По информации прокуратуры Самарской области, в марте текущего года адвокат совместно с супругом предложили жительнице региона, являющейся свидетельницей по уголовному делу, свои услуги посредников. Сумма взятки составила 600 тысяч рублей. Средства планировали передать правоохранителям.

За эти деньги местной жительнице обещали свободу. Замысел подозреваемых не удалось осуществить. Уголовное дело направили в суд.