В Самаре адвокат и ее супруг понесут ответственность за взятки

Подозреваемые понесут ответственность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Советском районе Самары местные жители предстанут перед судом. Они обвиняются во взяточничестве.

По информации прокуратуры Самарской области, в марте текущего года адвокат совместно с супругом предложили жительнице региона, являющейся свидетельницей по уголовному делу, свои услуги посредников. Сумма взятки составила 600 тысяч рублей. Средства планировали передать правоохранителям.

За эти деньги местной жительнице обещали свободу. Замысел подозреваемых не удалось осуществить. Уголовное дело направили в суд.