В Самаре адвокат предложил клиенту купить справку о психическом заболевании

В ближайшее время он предстанет перед судом. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Одного из адвокатов Палаты адвокатов Самарской области уличили в мошенничестве. Выяснилось, что мужчина предложил клиенту купить липовую справку о психическом заболевании. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, адвокат предложил подзащитному признать себя психически нездоровым, чтобы избежать наказания. Стоимость фиктивной справки составила 2,5 млн. рублей. Ее клиенту якобы могли выдать в ГБУЗ «Самарская областная клиническая психиатрическая больница». На деле адвокат никак не мог повлиять на сотрудников учреждения.

В отношении адвоката было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). В ближайшее время он предстанет перед судом.

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