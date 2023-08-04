В Самаре адвокат предложил клиенту купить справку о психическом заболевании

В ближайшее время он предстанет перед судом.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Одного из адвокатов Палаты адвокатов Самарской области уличили в мошенничестве. Выяснилось, что мужчина предложил клиенту купить липовую справку о психическом заболевании. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.
По версии следствия, адвокат предложил подзащитному признать себя психически нездоровым, чтобы избежать наказания. Стоимость фиктивной справки составила 2,5 млн. рублей. Ее клиенту якобы могли выдать в ГБУЗ «Самарская областная клиническая психиатрическая больница». На деле адвокат никак не мог повлиять на сотрудников учреждения.
В отношении адвоката было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). В ближайшее время он предстанет перед судом.
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