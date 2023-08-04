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НовостиПроисшествия4 августа 2023 4:09

Непогода оставила без электроснабжения дом жителя Самарской области

Жителю Клявлинского района пришлось обратиться в прокуратуру из-за поврежденных световых опор
Ирина СИНЕГУБОВА
Причиной стало ненадлежащее исполнение должностных обязанностей начальником Клявлинского РЭС ПАО «Россети Волга».

Причиной стало ненадлежащее исполнение должностных обязанностей начальником Клявлинского РЭС ПАО «Россети Волга».

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Клявлинском районе Самарской области после урагана обломались световые опоры и оборвались электрические провода. Из-за этого у местного жителя не было в частном доме электроснабжения, он обратился в надзорный орган.

— Проверка показала, что причинами и условиями нарушений стало ненадлежащее исполнение законодательства об электроэнергетики и должностных обязанностей начальником Клявлинского РЭС ПАО «Россети Волга», — сообщили в прокуратуре Самарской области.

В итоге начальнику внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере электроэнергетики. Отмечается, что проверка была организована с участием главного государственного инспектора Средне-поволжское управления ростехнадзора.

В настоящий момент представление уже рассмотрели и удовлетворили. А местному жителю вернули в жилой дом электроснабжение.

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