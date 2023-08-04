Безумный мужчина бегал по улицам Тольятти вечером 3 августа 2023 года

Позднее к тольяттинцу подошли другие мужчины
Фото: скриншот с видео
Вечером в четверг, 3 августа, на одной из улиц Тольятти произошел настоящий переполох. Местные жители сообщили, что встретили мужчину с битой. Он якобы вел себя неадекватно.
– В Тольятти неадекватный мужчина бегал с битой. Потом приехали какие-то мужчины и со словами, что они его братья, надели на него наручники и запихнули в машину, – рассказали тольяттинцы.
Произошедшее попало на камеру. На опубликованных кадрах видно, что к «безумцу» подошли несколько мужчин. Сам он начал просить прохожих о помощи и настаивал, чтобы те вызвали полицию.
Отметим, что оперативники заинтересовались видеозаписью. Они проводят проверку по факту публикации.
– Сотрудниками полиции все участники произошедшего установлены, их жизни опасности нет, проводится проверка, – информируют в ГУ МВД по Самарской области.
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