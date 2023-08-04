Жительница Самары оформила кредит на паспорт своей тети и не выплачивала его

Все дело в том, что у женщины нет работы, и ей кредит бы не дали. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре клиентка кредитной компании оформила кредит на чужие паспортные данные и не выплачивала его. Общий размер ущерба компании составил 14 400 рублей.

— Кредит был оформлен на женщину, которая кредитные займы не оформляла и в личном кабинете организации не регистрировалась. Тогда был установлен расчетный счет, на который поступили деньги, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Его владельцем оказалась 36-летняя местная жительница. Как выяснилось, она получила в микрофинансовой компании кредит через мобильное приложение, указав в анкете паспортные данные своей тети.

Все дело в том, что у женщины нет работы, и ей кредит бы не дали. К тому же приложение не потребовало документального подтверждения. Теперь на ранее не судимую и безработную жительницу Самары завели уголовное дело за мошенничество.

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