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НовостиПроисшествия4 августа 2023 5:16

В Тольятти женщина лишилась 1 млн рублей, решив заработать на инвестициях

Продавец табачного киоска из Автограда за 31 день перевела мошенникам 1 млн. рублей
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Пострадавшая вложила свои сбережения и взяла кредиты

Пострадавшая вложила свои сбережения и взяла кредиты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают фиксироваться случаи мошенничества. Недавно жертвой злоумышленников стала 59-летняя жительница Тольятти, работающая продавцом в табачном киоске. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным полиции, мошенники предложили женщине заработать на инвестициях. По их указанию она скачала на телефон «специальные» программы, через которые переводила деньги. За 31 день пострадавшая отправила преступникам 1 млн. рублей. В эту сумму вошли собственные сбережения и взятые под высокий процент кредиты.

Осознав, что произошло, женщина обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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