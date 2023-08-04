В Тольятти 84-летний пенсионер на «Гранте» сбил женщину на пешеходном переходе

Пострадавшую доставили в больницу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в Тольятти днем в четверг, 3 августа 2023 года. Там пенсионер сбил женщину. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Происшествие случилось в Автозаводском районе в 11:40. Согласно материалам ГИБДД, 84-летний водитель «Лада Гранта» ехал в районе здания № 52 А по улице Революционной. В этот момент дорогу по пешеходному переходу переходила 31-летняя женщина. Она угодила под колеса и получила травмы.

– Пешеход получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу с места ДТП, – информируют в полиции.

Выяснить причины произошедшего предстоит оперативникам.

Всего за минувшие сутки в Самарской области произошло 5 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

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