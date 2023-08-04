Доход губернатора Самарской области Дмитрия Азарова достиг 9,2 млн рублей

Сумма доходов жены губернатора Самарской области составляет 3,2 млн рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стал известен уровень дохода губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Общая сумма составила 9 миллионов 252 тысячи 221 рубль. Соответствующие данные опубликованы на сайте избирательной комиссии региона.

Согласно документам, главе области принадлежат один земельный участок, жилой дом площадью 78 кв. м, треть доли в квартире площадью 59,2 кв. м, квартира площадью 234,3 кв. м, гараж и хозяйственная кладовая.

Также у Дмитрия Азарова в собственности находится легковой автомобиль Lada GFLS30 Lada Vesta 2019 года выпуска. У главы региона есть 11 счетов в банке на общую сумму 16 миллионов 306 тысяч 105 рублей, 376 облигаций госкорпорации развития ВЭБ.РФ, 387 – министерства финансов РФ, 390 – «Сбербанка России» и инвестиционный пай на сумму 44 миллиона 848 тысяч 078 рублей.

В опубликованной документации есть и информация о доходах жены губернатора Самарской области. Общая сумма составляет 3 миллиона 298 тысяч 891 рубль.

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