Мотоциклист на Suzuki попал в больницу после столкновения с Opel в Самаре

Пострадавшему назначили амбулаторное лечение Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 3 августа 2023 года, в Самаре произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. В результате пострадал один человек. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Согласно материалам ГИБДД, ДТП случилось в Красноглинском районе в 20:40. 34-летний водитель Opel Astra ехал по парковочной площадке и в районе дома №6 по ул. Мира столкнулся с мотоциклом Suzuki GSX-R750, за рулем которого был 25-летний водитель.

– На месте ДТП телесные повреждения получил водитель мотоцикла. Ему назначено амбулаторное лечение, – рассказали в региональном ГУ МВД.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и выясняют причины произошедшего.

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