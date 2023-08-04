Жителям Самарской области запретили посещать леса до середины августа

Из-за погодных условий возникает высокая пожароопасность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 4 августа 2023 года, в Самарской области объявили запрет на посещение лесов. Он будет действовать до середины месяца. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

– В связи с высокой пожарной опасностью с 4 по 14 августа установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Жителям следует воздержаться от посещения лесных массивов. В случае пожара нужно нужно позвонить по номерам 01, 101, – информируют в ведомстве.

Запрет был установлен из-за жаркой погоды, которая установилась в регионе. Она может стать одной из причин природных пожаров, которых в этом году было немало. Так, с начала 2023 года в лесах губернии произошло 77 возгораний на общей площади более 57 Га. 5 пожаров произошло за прошедшие сутки. Причина – неконтролируемый пал сухой травы.

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