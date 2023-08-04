В Самаре на 80% завершили восстановление озера в парке «Молодежный»

Работы уже находятся на финишной прямой Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается благоустройство второй очереди парка «Молодежный». В числе работ – восстановление озера. Они уже вышли на финишную прямую. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– В настоящий момент восстановление озера выполнено на 80%. Подрядчик подходит к финальному этапу по гидроизоляции искусственного водоема и установке подпорных стен. После этого начнется установка фонтана на плавучей основе, – рассказали в мэрии.

Напомним, в рамках проекта подрядная организация соединит пешеходные зоны от Ново-Вокзальной до Воронежской. Со стороны Воронежской уже проложены подземные коммуникации, укладка плитки завершена на 90%.

Окончить работы в рамках второго этапа должны к 1 сентября 2023 года.

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