Перфомансы и спектакли предусмотрены в программе «Пластилинового дождя» в Самаре

Количество мест на спектакли ограничено, зрителей будут запускать в порядке живой очереди. Фото: фестиваль "Пластилиновый дождь"

В Самаре 5 и 6 августа 2023 года пройдет фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь». Необычный творческий праздник снова соберет любителей уличных представлений из разных уголков России и мира в Струковском парке.

Организаторы уже опубликовали полную программу мероприятия. Так, 5 августа состоятся шествие участников фестиваля по аллеям парка, авторский театр «Эскизы в пространстве», «Пробка мира», игротека от хобби-центра и магазина настольных игр «Тортуга», «Театр одной балалайки» с Дмитрием Буцыковым.

Также запланированы выступления театра Вкуса, «Семейная пекарня» (Москва), Руслана Риманаса, «Жизнь Н…» (Казань), театра клоунады «Микос», «Авиаторы» (Москва), уличного театра «Странствующие куклы господина Пэжо», «Месяцы» (Санкт-Петербург) и многое др.

А 6 августа гости фестиваля смогут увидеть программы авторского театра «Эскизы в пространстве», «Пробка мира» (Москва), театрального проекта «Играем книгу», «Приключения ЧелоВеткина» (Москва), плохого театр, «Квадрат» (Санкт-Петербург) , уличного театра «Пластилиновый дождь» и тд.

С полной программой все желающие могут ознакомиться в сообществе фестиваля. Отмечается, что количество мест на спектакли ограничено, зрителей будут запускать в порядке живой очереди. А на перфомансы требуется предварительная регистрация в инфоцентре фестиваля.

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