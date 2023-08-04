Роспотребнадзор запретил купаться на шести пляжах Самарской области

Качество воды не соответствует нормам на трех пляжах в Самаре и на трех - в Новокуйбышевске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области шесть пляжей не прошли проверку, которую в очередной раз провели сотрудники Роспотребнадзора. Качество воды не соответствует нормам в Самаре и Новокуйбышевске. Специалисты рекомендовали не купаться там.

- С 27 июля по 3 августа 2023 года выявлены несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям на пляжах: в районе Фестивальной поляны в селе Мастрюково, на Барбошиной поляне, в районе санатория «Можайский» Кировского района Самары; озер Орлово, Сакулино-1 и Сакулино-2 в Новокуйбышевске. Возбудителей патогенной микрофлоры в воде не обнаружено, - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Поскольку качество воды в этих местах отдыха неудовлетворительное, специалисты рекомендуют не купаться там. В скором времени на шести пляжах должны установить аншлаги с соответствующей информацией или разместить черный шар. Отметим, что качество песка вопросов у сотрудников Роспотребнадзора не вызвало. Так что хотя бы загорать на этих пляжах можно.

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