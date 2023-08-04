Самарец лишился двух электропил после спила деревьев лесного фонда

Решение о конфискации электропил принял суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары остался без инструментов, решив срубить деревья на участке. Насаждения оказались собственностью лесного фонда. Подробности сообщили в региональном УФССП.

Владельца земельного участка не устроили растущие рядом деревья. Они и его приятели решили их спилить. В результате пострадали десятки зеленых насаждений. Все они были отнесены к лесному фонду.

Суд признал самарца виновным по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере» и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на два года условно с конфискацией вещественных доказательств.

Приехавшие на место судебные приставы забрали у мужчины две электропилы. Их передали в Росимущество для дальнейшего уничтожения.

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