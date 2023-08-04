Lada Samara больше всего подорожала на вторичном рынке по итогам июля

Помимо самарского автомобиля увеличилась цена на вторичном рынке и Audi A4 пятого поколения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По итогам июля 2023 года в России сильнее всего среди автомобилей с пробегом подорожал автомобиль «ВАЗ-2115» (Lada Samara 2). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Авто.ру».

Lada Samara выпускалась с 1997 по 2012 год. В июле она прибавила в цене на 8%. Сейчас на «Авто.ру» она продается в среднем за 187 тысяч рублей. Помимо самарского автомобиля увеличилась цена на вторичном рынке и Audi A4 пятого поколения, которая выпускалась с 2015 по 2022 год.

Иномарка подорожала почти на 8%, ее стоимость в конце июля достигла 2,5 миллионов рублей. Также за месяц на 7% выросла стоимость подержанного авто BMW 1 серии (E87), сейчас оно стоит 925 тысяч рублей.

В числе других подорожавших на вторичном рынке машин есть также Jeep Grand Cherokee четвертого поколения, Hyundai Palisade, Mercedes-Benz GLC-класса первого поколения, BMW 3 серии (E90), Renault Sandero второго поколения, Kia Sorento второго поколения и BMW 5 серии (G30).

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