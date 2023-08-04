Российские кинематографисты будут искать локации для съемок в Самарской области

Продюсеры ведущих кинокомпаний и киностудий страны познакомятся с интересными локациями региона

В Самарскую область приедут российские кинематографисты в поисках потенциальных площадок для съемок. Продюсеры ведущих кинокомпаний и киностудий страны познакомятся с интересными локациями региона. Об этом сообщили в Агентстве социокультурных технологий.

С 4 по 7 августа пройдет «Локейшн – тур КиноСамара». Мероприятие состоится в рамках проекта «Кинорегион Самара», который направлен на популяризацию культурного наследия региона. Это событие даст толчок к развитию и творческих возможностей региональных кинематографистов. По итогам выездной сессии будет создан презентационный фильм о возможных локациях для проведения съемок на территории Самарской области.

Участники проекта посетят площадь Куйбышева, Самарский академический театр оперы и балета, площадь Славы. А также кинематографисты отправятся в Тольятти на АВТОВАЗ и в село Ширяево, где посетят музей Репина и штольни.

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