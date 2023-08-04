В Самаре внук-алкоголик силой забрал пенсию у 81-летнего дедушки

Мужчина успел потратить 16 тысяч рублей на алкоголь и еду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

81-летний житель Самары пострадал от рук родного внука. Страдающий алкоголизмом мужчина оставил деда без пенсии. Подробности этой истории сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

36-летний самарец жил в одной квартире вместе с мамой и 81-летним дедушкой. Мужчина был неоднократно судим, сейчас нигде не работает и постоянно выпрашивает у родственников деньги. На этот раз он решил взять денежные средства у деда. Мужчина потребовал отдать ему 500 рублей из полученной ранее пенсии. Пожилой самарец отказался. Тогда внук перешел к решительным действиям.

– Самарец, несмотря на сопротивление деда, схватил его за запястья. Затем он вытащил из внутреннего кармана пиджака родственника пакет с деньгами, выбежал из квартиры и скрылся на такси, – рассказали в региональном ГУ МВД.

Пострадавший старик обратился в полицию и рассказал, что хотел спрятать остаток пенсии от внука-алкоголика, но тому удалось выхватить деньги. Мужчина тем временем успел потратить 16 тысяч рублей за еду и спиртное.

В отношении горе-внука возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». В ближайшее время он окажется на скамье подсудимых.

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