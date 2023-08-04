В Самаре отремонтируют тепловые сети ГРЭС в августе 2023

Жителей Самары просят соблюдать правила безопасности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе начнется ремонт тепловых сетей Самарской ГРЭС. Их проверят на плотность и прочность повышенным давлением теплоносителя. Об этом сообщает ПАО «Т Плюс».

Из-за ремонтных работ с 8 по 21 августа отключат горячее водоснабжение в границах 20 улиц города. Возобновить подачу горячей воды планируется после устранения выявленных повреждений.

Жителей Самары просят соблюдать правила безопасности. А именно не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки и тепловыми камерами, не подходить к местам парения и просадки грунта. Также не нужно оставлять транспортные средства в охранных зонах теплотрасс.

При обнаружении повреждений или открытых люков на теплокамерах горожан просят сообщить об этом в тепловую справочную службу по телефонам (846) 953-79-04 и (846) 279-79-79.

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