В Самарской области пьяный хулиган «заминировал» энергообъект

За ложное сообщение о минировании тольяттинцу может грозить крупный штраф или лишение свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области нашли телефонного террориста, который «заминировал» ГЭС в Жигулевске. Им оказался 49-летний работник одного из предприятий Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сообщение об угрозе разрушения объекта электроэнергетики поступило в полицию в июле 2023 года. На место выезжали все экстренные службы Жигулевска. Специалисты обследовали административные здания и прилегающую территорию, ни никаких опасных предметов не нашли. Информация оказалась ложной.

Как выяснилось, звонок о заминировании ГЭС поступил от жителя Тольятти. Мужчину задержали. Он рассказал, что напился и решил похулиганить. Тольяттинец признал свою вину и раскаялся в содеянном. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ее санкции предусматривают наказание в виде штрафа от 500 до 700 тысяч рублей или лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

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