В Самарской области 58-летняя женщина угодила под колеса автомобиля

Женщину доставили в больницу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в Самарской области в четверг, 3 августа. В Сызрани водитель легкового авто сбил пешехода. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Согласно материалам ГИБДД, все случилось в 14:00 во дворе дома №25 по проспекту Гагарина. 61-летний водитель вазовской легковушки ехал задним ходом и сбил 58-летнюю женщину, которая находилась за автомобилем.

В результате ДТП пострадавшая получила травмы. Ее госпитализировали в больницу. Оперативники продолжают устанавливать обстоятельства и выяснять все причины произошедшего.

Напомним, еще одна авария с участием пешехода произошла в Самаре. Там женщину сбил 81-летний пенсионер.