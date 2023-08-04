Под Самарой отец разбил окно в «Приоре» 20-летнего сына из-за тонировки

Эта история произошла в Сызрани Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Забавная история произошла в Сызрани этим летом. Сотрудники ГИБДД планировали выписать штраф 20-летнему владельцу «Лада Приора» за тонировку. Однако в ситуацию вмешался его отец. Мужчина проучил сына оригинальным способом.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, сотрудники полиции остановили 20-летнего водителя «Приоры» из-за тонировки на стеклах. Выяснилось, что ранее он уже был оштрафован за подобное нарушение, но урок не усвоил. Пока полицейские выписывали парню новый штраф, на место приехал его отец. Мужчина не стал объяснять сыну ПДД – вместо этого он взял домкрат и разбил стекло в легковушке.

В отношении водителя был собран административный материал по ч.1 ст.19.3 (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции). Ему грозит штраф до 4 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов.

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