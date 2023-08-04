Пьяный житель Самарской области угнал машину и прокатился в магазин за алкоголем

Момент кражи попал на камеру наблюдения, расположенную на фасаде рядом стоящих домов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце июля 2023 года в Тольятти у местного жителя угнали автомобиль Lada Kalina. Накануне вечером он припарковал машину во дворе дома на улице Ленина, а утром обнаружил пропажу легковушки.

— Момент кражи попал на камеру наблюдения, расположенную на фасаде рядом стоящих домов. Спустя нескольких часов сотрудники Госавтоинспекции заметили разыскиваемого мужчину и задержали его, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Автомобиль стоял возле одного из домов на улице Льва Толстого. Вором оказался ранее судимый 30-летний местный житель. Оказалось, что он в состоянии алкогольного опьянения проходил мимо автомобиля и увидел приоткрытую заднюю дверь. В результате сел в салон и решил прокатится в магазин за сигаретами.

Суд назначил мужчине 10 суток административного ареста. В настоящее время возбуждено уголовное дело за угон. Транспортное средство вернули законному владельцу.

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