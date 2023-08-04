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НовостиПроисшествия4 августа 2023 9:10

Пьяный житель Самарской области угнал машину и прокатился в магазин за алкоголем

В Тольятти у местного жителя угнали автомобиль Lada Kalina, припаркованный во дворе дома
Ирина СИНЕГУБОВА
Момент кражи попал на камеру наблюдения, расположенную на фасаде рядом стоящих домов.

Момент кражи попал на камеру наблюдения, расположенную на фасаде рядом стоящих домов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце июля 2023 года в Тольятти у местного жителя угнали автомобиль Lada Kalina. Накануне вечером он припарковал машину во дворе дома на улице Ленина, а утром обнаружил пропажу легковушки.

— Момент кражи попал на камеру наблюдения, расположенную на фасаде рядом стоящих домов. Спустя нескольких часов сотрудники Госавтоинспекции заметили разыскиваемого мужчину и задержали его, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Автомобиль стоял возле одного из домов на улице Льва Толстого. Вором оказался ранее судимый 30-летний местный житель. Оказалось, что он в состоянии алкогольного опьянения проходил мимо автомобиля и увидел приоткрытую заднюю дверь. В результате сел в салон и решил прокатится в магазин за сигаретами.

Суд назначил мужчине 10 суток административного ареста. В настоящее время возбуждено уголовное дело за угон. Транспортное средство вернули законному владельцу.

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