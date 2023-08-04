Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за 34-градусной жары

Жителей региона ждут знойные выходные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вновь объявили желтый уровень опасности. На этот раз всему виной жара, которая будет испытывать жителей на прочность с 5 по 7 августа 2023 года. Воздух в регионе раскалится до 34 градусов.

— 5, 6 и 7 августа 2023 года в большинстве районов Самарской области ожидается жара 30-34 градуса, — сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее. В жару не стоит долго находиться на солнце, особенно без головного убора. В знойную погоду следует пить больше жидкости (вода, чай, сок), носить светлую легкую одежду. Также необходимо избегать повышения физической нагрузки и усиленных занятий спортом.

Пожилым людям и детям лучше воздержаться от прогулок в период солнечной активности — с 12 до 15 часов. Автомобилистам сотрудники МЧС советуют перед посадкой в машину, которая стояла под открытым небом в солнечный день, проветривать салон.

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