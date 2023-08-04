В Октябрьске на центральной площади пройдет «Батрацкая ярмарка»

Мероприятие пройдет 5 августа.

5 августа 2023 года на центральной площади Октябрьска пройдет областной фестиваль народного творчества и ремесел «Батрацкая ярмарка». Это настоящий центр народного творчества и ремесел, возможность для каждого желающего освоить азы ремесленничества, а для самих мастеров - повод показать свое творчество, обменяться профессиональным мнением с коллегами по цеху, реализовать свои изделия. В фестивале примут участие лучшие мастера и ремесленники всей области.

- Фестиваль приурочен к 67-летию Октябрьска. Посетителей ждет большая выставка и мастер-классы лучших творцов народного искусства. Сорок девять мастеров из Самарской области представят свои работы. Посетители смогут познакомиться с народным творчеством и приобрести уникальные изделия ручной работы, - рассказали организаторы.

В 16:00 состоится торжественное открытие фестиваля и начнутся мастер-классы по керамике, резьбе по дереву, плетению из винограда, ткачеству, росписи по дереву и росписи пряников. Для самых маленьких участников будет организована детская игровая программа «Русские забавы»: лапта, салки, ручеек, гонки на самокатах. Также пройдет конкурс хлебопеков «Хлеб - царь стола» с дегустацией изделий мастеров-любителей.