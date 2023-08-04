В Самарской области выявили 83 нарушения среди водителей мотоциклов за три дня

Особенно контролируется вождение в состоянии алкогольного опьянения. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области полицейские выявляют водителей, которые ездят с неисправными выхлопными системами, ремусами и другими нарушениями. Так, с 31 июля по 3 августа выявлено 83 нарушения среди водителей мототранспорта.

— Еще владельцы двух мототехники изменили их конструкцию. В предвыходные и выходные дни ДПС будет патрулировать дороги в усиленном режиме, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Особенно контролируется вождение в состоянии алкогольного опьянения. Жителям региона напоминают, что водителям и пассажирам мототехники нужно ездить в мотошлемах и специальной защитной амуниции, а также соблюдать правила дорожного движения.

Также важно постоянно оценивать дорожную обстановку, быть внимательным при проезде перекрестков и не допускать резких маневров. А для того, чтобы быть заметным на дороге для других участников движения, на транспортном средстве всегда должны быть включены ближний свет фар или дневные ходовые огни.

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