Самарцам раскрыли нюансы нового закона об НДФЛ для дистанционных работников

Изменения в закон были внесены в конце июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

31 июля 2023 года были внесены изменения в Налоговый кодекс РФ. Они касаются налогообложения дистанционных работников и исполнителей по договорам ГПХ. Обо всех нюансах законодательства самарцам рассказал юрист SuperJob.

Так, размер ставки НДФЛ для таких работников составит: 13% — в случае, если доходы за налоговый период составляют менее 5 млн. рублей или равны 5 млн. рублей; 15% — с суммы доходов, превышающих 5 млн. рублей.

– Эти изменения благоприятно скажутся и на работодателе, и на работнике: работодателю не придется выяснять налоговое резидентство работника, чтобы правильно удержать налоги, а работник не будет платить больше налогов в случае утраты резидентства, – пояснил эксперт.