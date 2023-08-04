Самарцам рассказали, где выгодно работать без опыта

Специалисты рассказали о высоких зарплатах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области эксперты рассказали, где выгодно работать без опыта. Специалисты выяснили, какие зарплаты предлагают работодатели.

По данным сервиса hh.ru, уровень зарплаты в вакансиях и реальный доход, которые сотрудники получают на руки, часто зависит от опыта и стажа профессии. В Самарской области соискателям проще найти с зарплатой выше рынка в сферах транспорта, логистики и перевозок. Кандидат без опыта может получить почти 59 тысяч рублей. Одни из самых низких зарплат горожанам без опыта в профессии платят компании из юридической сферы, сферы безопасности, науки и образования.

При этом, если работник решает задержаться в профессии и не уходит из нее несмотря на невысокую зарплату.