Самарцам объяснили, как снизить ВИЧ-риски

Бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ можно во всех отделениях областного СПИД-центра. Фото: предоставлено ГБУЗ «Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД».

В наши дни сдать специализированный тест, который установит ВИЧ-статус человека, можно в любом медицинском учреждении. Это единственный способ узнать о наличии вируса иммунодефицита в организме. Процедура необходима: ежегодно в Самарской области регистрируется более 2000 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. ВИЧ передается через половые контакты, через кровь и от ВИЧ-положительной матери ребенку во время беременности, родах и грудном вскармливании.

Чтобы снизить риски заражения ВИЧ-инфекцией, следует использовать презервативы при половых контактах, особенно с новыми партнерами и при их частой смене. Чтобы исключить попадание вируса через кровь использовать только одноразовый медицинский инструментарий. При посещении косметологического кабинета, салона красоты или тату-салона обязательно спрашивать у мастера, как проводится дезинфекция многоразовых инструментов. Не использовать чужие бритвы, маникюрные инструменты и другие предметы индивидуальной гигиены, на которых потенциально могут быть частицы крови. Зачем нужен тест? Чтобы выявить инфекцию на ранней стадии и предотвратить ее долгосрочные негативные последствия. Если наличие ВИЧ выявить поздно, то это привести к СПИДу - больной человек теряет иммунитет и погибает от сопутствующих заболеваний. Тест важно сдавать регулярно, не реже одного раза в год. Обнаружение инфекции поможет обезопасить близких зараженного человека, а своевременно начатое лечение сохранит его жизнь, предотвратит развитие и распространение болезни, позволит стать счастливым родителем здоровых детей.

Бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ можно во всех отделениях областного СПИД-центра:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 226

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а

г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25

г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15

г. Сызрань, ул. Астраханская, д. 41

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