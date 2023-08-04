Более 70% жителей Сергиевского района доверяют местным органам МВД

Чувствуют себя защищенными от преступников и посягательств на жизнь, здоровье и имущество 71,53% опрошенных жителей Сергиевского района Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области с 1 по 2 августа сотрудники МВД и общественники изучали мнение населения о деятельности полиции. Они опросили 302 человека, проживающих в 10 населенных пунктах Сергиевского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В опросе приняли участие мужчины (44,04%) и женщины (55,96%) в возрасте 18-24 и 25-54, 55 лет и старше. По результатам исследования выяснилось, что чувствуют себя защищенными от преступников и посягательств на жизнь, здоровье и имущество 71,53% респондентов. Доверяют полиции в обеспечении личной и имущественной безопасности – 72,85%. В целом более 70% опрощенных положительно оценивают работу МВД России.

– Мы уверены, что руководство отдела полиции изучит результаты этого опроса и примет во внимание, ведь обратная связь с населением важна для оценки работы полиции, – прокомментировали полученные итоги представители Общественного совета при МВД России по Сергиевскому району Сергей Филиппов и Любовь Сычук.

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