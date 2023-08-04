В Самаре и области благоустраивают 303 двора и 141 общественное пространство

Сейчас в регионе нет ни одного муниципального образования, где не реализовывались бы программы благоустройства. Фото: Андрей Савельев

В Самаре и области продолжается обновление 303 дворов и 141 общественного пространства. А на 161 и 67 объектах соответственно работы уже завершены. Губернатор Дмитрий Азаров рассказал о проектах по благоустройству.

— Люди не просто как должное принимают тот или иной объект. В первую очередь, мы приводим в порядок те дворы и общественные пространства, где есть активность людей их готовность не только проголосовать и заявить объекты, а самим что-то руками сделать, а потом сохранять благоустройство, — отметил глава региона.

Так, самарский парк Молодежный благодаря инициативности жителей третий год подряд побеждает в общественном голосовании объектов благоустройства. Сейчас специалисты восстанавливают озеро и приводят в порядок прилегающую территорию. А в 2024 году в парке появятся спортивные площадки.

Также в этом году благодаря активности региона и победе во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях новые общественные пространства появятся в восьми городах Самарской области.

— За последние четыре года новые набережные появились во всех городах Самарской области и двух селах, которые расположены на Волге. В регионе есть где работать, где отдохнуть, где получить качественное образование и жить в комфортных условиях, — сказал Дмитрий Азаров.

Отмечается, что сейчас в регионе нет ни одного муниципального образования, где не реализовывались бы программы благоустройства. В том числе это возможно госпрограмме «Формирование комфортной городской среды», региональному проекту «Содействие», активности региона во всероссийском конкурсе лучших проектов. Всего за пять лет были благоустроены 784 общественных пространства и 1660 дворовых территорий.

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