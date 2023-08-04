Самарских коммунальщиков поблагодарили за ликвидацию аварии в ЖК «Лесная поляна»

Работники ресурсоснабжающей организации помогли вернуть холодную воду в дома. Фото: администрация Кировского района Самары

Глава Кировского района Самары Игорь Рудаков поблагодарил работников ООО «СКС» за работу в ЖК «Лесная поляна». Напомним, ранее десятки домов жилого комплекса остались без холодной воды. Причина – неправильно установленные насосы и аппаратное оборудование, которое при попадании воды замыкало и выводило насосы из строя. Работники компании помогли решить проблему и оперативно устранить аварийную ситуацию на сетях.

– Без воды оставалось около 18 домов. Сложная ситуация, но людей в беде не бросили. Был там постоянно с работниками СКС, видел, как они переживали, как старались, профессионально выполняли свою работу. За это им большое спасибо, – подчеркнул Игорь Рудаков.

Отметим, что сейчас ситуация в ЖК остается на контроле. По поручению мэра Елены Лапушкиной будет запущена процедура передачи оборудования из конкурсной массы банкротящегося предприятия в муниципалитет с последующей передачей на обслуживание в ресурсоснабжающую компанию. Благодаря этому система водоснабжения в домах будет обновлена.

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