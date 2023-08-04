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НовостиОбщество4 августа 2023 11:15

В Самарскую область в ближайший час придут грозы и шквалистый ветер

В Самарской области объявили желтый уровень опасности
Алена ПРОВКИНА
В регионе ожидается гроза

В регионе ожидается гроза

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местных жителей предупредили о надвигающемся шторме. В ближайший час в регион придут грозы и шквалистый ветер.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в регионе объявлен желтый уровень опасности в пятницу, 4 августа 2023 года. Днем местный жителей ожидают грозы и сильный ветер. Его порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Такая погода сохранится вечером.

Напомним, также самарцев предупредили и жарких выходных. В большинстве районов воздух в регионе раскалится до 34 градусов 5, 6 и 7 августа.