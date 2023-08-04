Самарский «Прогресс» потребовал с «Главкосмоса» более 1 млрд рублей

Суть претензий самарского предприятия к "Главкосмосу" пока не раскрывается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский ракетно-космический центр «Прогресс» подал иск в суд против АО «Главкосмос» — дочерней компании госкорпорации «Роскосмос». Заявление размещено на сайте арбитража Москвы.

Согласно документу, РКЦ «Прогресс» хочет взыскать с «Главкосмоса» крупную сумму денег — 1 126 698 494 рубля. В качестве третьего лица по делу указано АО «Главкосмос пусковые услуги». С чем связаны претензии самарского предприятия, пока неизвестно.

Предварительное судебное заседание по исковому заявлению назначено на 7 сентября 2023 года. К этому времени «Прогресс» должен предоставить документы в обоснование своих требований.

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