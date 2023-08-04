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НовостиОбщество4 августа 2023 11:37

Остановка 151 км железной дороги получила название Волжский в Самарской области

В Самарской области переименовали остановочный пункт на участке Жигулевское Море – Безымянка
Ирина СИНЕГУБОВА
Благодаря таким названиям остановок пассажирам будет удобнее ориентироваться во время поездки.

Благодаря таким названиям остановок пассажирам будет удобнее ориентироваться во время поездки.

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Самарской области переименовали остановочный пункт 151 км Куйбышевского железной дороги, который расположен на участке Жигулевское Море – Безымянка. Теперь он будет носить название Волжский.

— Новые топонимы совпадают с расположенными поблизости административными или географическими объектами. Благодаря таким названиям остановок пассажирам будет удобнее ориентироваться во время поездки, — рассказали в пресс-службе Куйбышевской ЖД.

Всего в этот раз 17 «безымянных» остановочных пунктов Куйбышевской железной дороги получили названия. Ранее они именовались только по порядковому номеру километра, на котором расположены.

Напомним, летом 2023 года в Самарской области открыли новый остановочный пункт «Волжская Жемчужина». Остановки предусмотрены по маршруту Самара – Тольятти.

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